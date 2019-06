Vindkraftmotstandere varsler kamp mot nye prosjekter

– Vi vil organisere motstand så langt det lar seg gjøre – innenfor lovens rammer – mot alle nye prosjekter i Trøndelag, sier leder Magne Vågsland i Naturvernforbundet i Trøndelag til Klassekampen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og representanter fra Olje- og energidepartementet var onsdag i Trondheim for å presentere den nasjonale rammeplanen for nye vindkraftutbygginger under et høringsmøte. Tre av de 13 større områdene som er godt egnet for nye utbygginger, ligger i Trøndelag.

Høyt konfliktnivå

Det har vært et høyt konfliktnivå om vindkraft i Trøndelag de siste månedene, hvor det har vært en rekke demonstrasjoner mot prosjekter som er under utbygging. Særlig har diskusjonen vært stor om vindkraftutbyggingen på Frøya. Onsdag la imidlertid formannskapet i Frøya kommune ned stridsøksa etter flere måneder lang kamp mot vindmøller.

Under høringsmøtet i Trondheim møtte det opp mange motstandere av de nye prosjektene.

– Det er ikke overraskende at det i stor grad er de som er bekymret og kritiske, som kommer for å uttrykke det. Det er et kjempestort engasjement, og det setter vi pris på. Vi er her for å få innspill, sier statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet til avisen.

Strid

Motstand er det også blant trønderske politikere. Onsdag vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til NVEs nasjonale rammeplan, skriver NRK. Forslaget ble vedtatt med 62 mot 15 stemmer.

– Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som det er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (Sp) sa i fylkestinget onsdag at tre nye områder for kraftutbygging i Trøndelag er dramatisk. Han sier områdene utgjør 27 prosent av alt areal.

Høringsfristen for rammeplanen går ut i oktober. Regjeringen vil deretter presentere en revidert plan.

(©NTB)