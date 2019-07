Aps partisekretær fraråder lokalt samarbeid med Demokratene

Partisekretær Kjersti Stenseng er tydelig på at hun ikke liker at lokalpartiet i Kristiansand åpner for å samarbeide med Vidar Kleppe og Demokratene for å kapre ordførerstolen, skriver Klassekampen.

Demokratene fikk på en måling i mai 7,6 prosents oppslutning i Kristiansand og er et vippeparti mellom blokkene i byen.

Arbeiderpartiet har ikke hatt ordførerstolen i Kristiansand på 72 år og er villige til å gå utradisjonelle veier for å vinne makt.

– Det vil være krevende, men samtidig vil vi ikke lukke dører. Vi snakker med alle, så får vi se, sier ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland til Klassekampen.

Vidar Kleppe ble kastet ut av Fremskrittspartiet i 2001 og dannet Demokratene i 2002. Han har i flere år sittet i bystyret i Kristiansand. I partiprogrammet er Demokratene klare på at de er kritiske multikulturalisme og at de vil «begrense migrasjonen fra islamske kulturer».

– Demokratene står veldig langt unna Arbeiderpartiets samfunnssyn og politikk og er ikke en naturlig samarbeidspartner for oss, skriver Stenseng i en e-post til Klassekampen.

Hun uttrykker samtidig tillit til at lokallaget i Kristiansand vil inngå de samarbeid som gir mest mulig gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk lokalt.

– Vi oppfordrer til rødgrønne samarbeid, skriver Stenseng.

Vidar Kleppe sier han stiller seg positiv til en henvendelse fra Arbeiderpartiet.