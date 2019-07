Strand faller mest i årets Kommunebarometer

– Det er overraskende at vi kan falle fra en topp-plassering til midt på treet eller under gjennomsnittet på ett år. Det kan tyde på at det er kommet nye måleparametere vi ikke er gode på, sier ordfører Iren Heng Lauvsnes (H).

Strand er den kommunen i landet som opplever det kraftigste fallet i årets Kommunebarometer. Strand hadde en sterk 32. plass i fjor, men har falt til en 261. plass i årets barometer. I fjor var Strand rangert som nummer 51 i sektoren for pleie og omsorg, men i år faller de ned til 243. plass i denne sektoren. Denne sektoren veier 20 prosent i Kommunebarometerets rangering. Svake tall for tid med lege på sykehjem, antall årsverk geriatrisk sykepleier og antall årsverk ergoterapeut bidrar til å trekke ned resultatet i denne sektoren i år.