Må vente med utdanning fordi skoletabbe kostet dem vitnemålet

Skolens tabbe rammet tolv elever som tok påbygging til generell studiekompetanse med valgfag innen lyddesign og bildedesign. Til sammen har tolv elever fått en fagkombinasjon som ikke får godkjent vitnemål og dermed må sette utdanningsplaner på vent. Seks av disse har også andre fag som ikke er godkjent og ville dermed uansett ikke fått godkjent vitnemål uten å ta opp fag først.

Nå har Utdanningsdirektoratet avslått en dispensasjonssøknad som ville gitt de øvrige seks elevene mulighet til å ta fatt på planlagte studier til høsten, melder TV 2.

– Elevene har feil fagkombinasjon og oppfyller derfor ikke kravene som er fastsatt i fag- og timefordelingen, skriver seniorrådgiver Trine Oskarsen i Utdanningsdirektoratet i en epost til kanalen.

Assisterende rektor Per Grahn ved Sørumsand videregående skole sier de nå vil sette seg grundig inn i vedtaket fra Utdanningsdirektoratet, og finne ut hva konsekvensene blir for hver enkelt elev.

– Dette er en feil som vi som skole beklager på det sterkeste. I tillegg til å beklage, må vi også sette fokuset fremover for å finne den best mulige løsningen slik at de kan oppnå studiekompetanse, sier Grahn.

