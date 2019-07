Selvkjørende busser går ikke av seg selv

Å kjøre med hovedstadens to selvkjørende busser har vært svært populært. På to uker har bussene, Mats og Oda, fraktet 5.500 passasjerer de få hundre meterne fra Vippetangen til Kontraskjæret i hovedstaden. Men kjøretøyene er ikke helt førerløse, skriver Dagens Næringsliv.

Begge bussene, som har en kapasitet på elleve passasjerer, har en egen vert med som passer på at automatikken gjør det den skal. Det har vist at uforutsette ting som blomsterpotter og fotgjengere kan være et problem.

At førerløse busser ikke er helt enkelt viser også erfaringene fra Gjøvik, som var den første byen i Norge til å teste ut den nye teknologien. I en rapport som byen nylig overleverte Miljødirektoratet avdekkes flere utfordringer, blant annet at de selvkjørende bussene ikke er så gode til å håndtere kjøring i bakker. I rapporten som Oppland Arbeiderblad omtalte først, går det fram at girkassa på bussen røk tre ganger i løpet av testperioden på to måneder.

– At girkassen røyk skyldtes nok dårlig motorstyring. Bussen var ikke testet i bakker. Motstridende signaler gjorde at den bremset og gasset samtidig. En gang trillet bussen bakover i bakken, men verten klarte å stoppe den, sier Bjørnar Kruse, klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune til DN.

Stavanger var første by ut med selvkjørende busser allerede i 2016. Også der gjorde de seg erfaringer som at tåke og snø var hindre som kunne sette bussene helt ut av spill. Likevel er man der positive til videre utprøving.

