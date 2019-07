Kommunerevisjon: Barnevernsleder ble utsatt for gjengjeldelse

Tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola (t.v.) får i revisjonsrapport støtte for sin varsling, som rådmannen mener kun var et uttrykk for faglig uenighet. Erna Bakken, tidligere barnevernsleder og tillitsvalgt, varslet om de samme forholdene. Arkivfoto: Siri S. Sønstelie, Sør-Varanger Avis