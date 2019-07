Millioner til svømmeopplæring står ubrukt

Etter at regjeringen satte av til sammen over 100 millioner i 2017 og 2018 står fremdeles over 8 millioner igjen som kommunene kunne ha fått i tilskudd.

– Vi sitter igjen med ubrukte midler og ser samtidig at både barn og innvandrere har for dårlige svømmeferdigheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) viser blant annet til kulturelle forskjeller til at mange barn ikke lærer seg å svømme. Tradisjonelt har det vært en forventning om at det er foreldrenes ansvar å lære barn å svømme.

– Og så er det ikke alle foreldre som har forutsetningen, kunnskapen eller forståelsen for hvor viktig det er å kunne svømme i Norge, eller hvor viktig vannlek er for barn, sier hun til avisen.

Hittil i år har 45 mennesker druknet her til lands. Det er 15 færre enn i samme periode i fjor, viser tall som Redningsselskapet slapp forrige uke. Tre personer mistet livet eller er antatt omkommet i drukning i løpet av helgen. I tillegg til drukningene har det i løpet av helgen også vært flere tilfeller hvor folk har blitt reddet opp av vannet i live.

