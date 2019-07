Ordføreren i Oslo vil ikke se SIAN på Tøyen

Bydel Gamle Oslo har gitt SIAN lov til å holde stand på Tøyen i Oslo i september. Tillatelsen er møtt med protester i nabolaget, skriver Dagsavisen. Også ordfører Marianne Borgen (SV) mener bydelen bør trekke tillatelsen tilbake og sier hun håper det vil skje.

– Dette handler om SIAN, en organisasjon som er tiltalt for flere tilfeller av rasisme og hatefulle ytringer. Tøyen Torg et lite bydelstog, et nærmiljø- og barnevennlig torg. Tøyen er en av de mest flerkulturelle bydelene i Oslo og det er ikke vanskelig å skjønne at en stand her vil kunne skape konflikter og ubehageligheter, sier Borgen til Dagsavisen.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran sier til avisen at det eneste som er gjort er å sjekke om torget er ledig og at ikke søknaden er i strid med regelverket.

– Spørsmålet er om de går over grensen. Bydelsforvaltningen avgjør ikke grensene for ytringsfriheten, det er rettsstaten som må vurdere om det er ulovlig, sier Pran og legger til at det politiets oppgave å vurdere sikkerheten.

(©NTB)