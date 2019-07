Mer enn to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel

Dette gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie. Ved skadelegevakten er det registrert 181 skader fra 1. april til og med 30. juni. I tillegg er seks registrert ved akuttmottaket på Ullevål.

Snittalderen på de skadde er 30 år og det er nesten dobbelt så mange menn som har fått skader på en slik sykkel som kvinner – 123 menn og 64 kvinner.

12 av skadene betegnes som alvorlige, 36 som moderate og 139 som lettere skader. De tolv alvorlige skadene var en hodeskade, seks brudd i håndledd eller underarm, et brudd i hofte, et brudd i lår, to brudd i legg og et brudd i ankel.

I april, mai og juni registrerte Oslo skadelegevakt i alt 17.388 skader, hvorav 167 skader med sparkesykkel uten elektrisk motor, opplyser kommunikasjonsrådgiver Vibeke Kaasi Oslo universitetssykehus til NTB.

De elektriske sparkesyklene fra utleieselskapene ble satt ut i Oslo i mars og har siden da spredd seg som en farsott.

