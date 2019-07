Store forskjeller i pris og tilbud på SFO

Den dyreste skolefritidsordningen er i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Her må foreldre ut med 3.877 kroner i måneden for en fulltidsplass, ifølge tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019.

Bak følger Sauda kommune i Rogaland, hvor en fulltidsplass koster 3.712 kroner og Sauherad i Telemark, hvor en fulltidsplass koster 3.460 kroner.

Fra 0 til 4.000 kroner

Aller billigst er det i Gratangen i Troms, hvor SFO er gratis. Berlevåg i Finnmark kommer på andreplass. Foreldre eller foresatte må betale med 850 kroner for en fulltidsplass på SFO her. Tredje billigst er Sunndal i Møre og Romsdal, hvor det koster 1.057 kroner i måneden.

Prisene varierer fra 0 til nær 4.000 kroner, men det er ikke gitt at dem som betaler mest får det beste tilbudet.

Det er nemlig store forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet, ifølge en nasjonal evaluering av ordningen som NTNU Samfunnsforskning utførte i 2018.

Vil tvinge fram rammeverk

Denne evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra regjeringen og ble lagt fram i desember.

På enkelte steder beskrives ordningen som rene «oppbevaringsplasser» der barna får tilsyn.

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG) har i lang tid etterlyst en slik evaluering og ber om at denne nå følges opp.

– Vi regnet med at de store forskjellene ville avdekkes i denne rapporten, og at det dermed vil tvinges fram en standard for SFO-tilbudet, sier leder Gunn Iren Gulløy Müller til NTB.

I dag finnes det ingen maksimalpris for SFO, en nasjonal rabattordning eller nasjonale krav til hvordan tilbudet skal organiseres.

FUG mener det må innføres en prising og et rammeverk for SFO lik den for barnehager.

De ønsker et krav til hvor mye personale som må være til stede og hvor stor andel av disse som skal være pedagoger.

– Vi etterlyser et helhetlig tilbud. Da er det nødvendig med en godt kvalifisert pedagog som leder SFO, dersom dette skal være noe mer enn bare oppbevaring, sier Müller.

Ingen makspris uten bevilgning

I motsetning til FUG, savner ikke KS et nasjonalt rammeverk for organiseringen av SFO.

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, mener likevel at dette er nødvendig å få på plass dersom det skal innføres en makspris.

En regulering av prisen er fullt mulig, men dette må i så fall komme hånd i hånd med statlige bevilgninger, mener Eide.

– En makspris uten bevilgninger er vanskelig å se for seg. Men det er mange ting som Stortinget ønsker å prioritere i kommunene, og det finnes ikke midler til alt, sier han.

– Forutsetter strengere krav

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) poengterer at en kompensasjon til kommunene forutsetter at kravene er strengere enn det som gjelder i dag.

– Det er vanlig at kommunene kompenseres for merutgifter dersom det innføres krav, men det forutsetter at kravene er strengere enn det som gjelder i dag, sier Sanner.

Til høsten kommer det en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, og da skal regjeringen følge opp evalueringen av SFO. Da vil regjeringen også presentere sin politikk for SFO de nærmeste årene, ifølge Sanner.

– Vi vurderer både tiltak for bedre kvalitet og en moderasjonsordning for lavinntektsfamilier, sier Sanner.