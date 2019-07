Støre vil kapre Høyres utstillingsvindu

Halvannen måned før nordmenn går til urnene for å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget den 9. september, drar Støre på stemmesanking i løvens hule denne helgen.

– Jeg gleder meg til å starte i Stavanger, Kristiansand og Egersund. I de to første byene er vi i utfordrerposisjon og jobber for å gi dem et nytt styre, sier Støre til NTB.

Slår sprekker

Arbeiderpartiet vil mobilisere maksimalt for å beholde posisjonen i Oslo, Trondheim og Bergen. Men partiet har også ambisjon om å kapre makten i Stavanger, valgturneens første stopp og Høyres høyborg.

– Høyres utstillingsvindu slår sprekker, er dommen fra Støre.

Han mener 24 år med Høyre-styre er nok. Byen har store utfordringer med blant annet høy barnefattigdom, en sosial skjevhet som begrenser mulighetene for en trygg oppvekst.

– Vi har makten i tre av de fire største byene. Den skal vi beholde. Nå skal vi ta opp kampen om Stavanger, sier Ap-lederen.

Den siste meningsmålingen i Stavanger, utført av Respons Analyse for Stavanger Aftenblad og VG, viser at Høyre kan miste flertallet dersom samarbeidspartnerne lekker enda mer til bompengepartiet.

– Forståelig

Arbeiderpartiet vil trenge hjelp. Enten må de vokse selv, eller så må samarbeidspartnerne SV, Rødt og MDG dekke opp for deres tilbakegang, mener Johan Giertsen i Polls of polls.

Han understreker imidlertid at den store bevegelsen i velgermassen, spesielt til bompengepartiet FNB, gjør at usikkerheten er større enn normalt i et valgår.

Men bompengeopprøret er ikke noe som bekymrer Ap-lederen. Ikke engang at FNB har hatt vind i seilene i flere storbyer.

– Jeg mener partier som bare har én sak, sjeldent gir gode løsninger. Kommunestyrer skal ta beslutninger hver dag om mange andre ting enn bompenger.

Velgerne står ved et veiskille og må derfor ta stilling til hvilken politikk de vil ha. En stemme til bompengepartiene i Oslo, Bergen og Tromsø er en stemme til et høyrestyre, mener Støre.

Oljekompromiss ikke fellende

Ap-lederen reiser til sørvestlandet vel vitende om at landsmøtevedtaket om å skrote Lofoten-kompromisset fra 2017, som Rogaland Ap ville beholde, skapte uro i lokalsamfunn og i industrien.

Men Støre avviser at det vil spolere utsikten til et godt valg for Ap.

– Jeg ser av meningsmålingene at vi styrker oss blant LOs medlemmer, og jeg tar det som et tegn på at trenden snur. Vi skal utvikle og ikke avvikle olje- og gassnæringen, konstaterer Støre.