Straffesak etter barnehagedødsfall i Bergen henlagt

Ettåringen falt ut av en sportsvogn 3. januar og ble hengende fast i en stropp. Tre uker senere døde han på Haukeland universitetssjukehus.

Det ble opprettet straffesak mot en barnehageansatt og to personer i ledelsen i barnehageselskapet Akasia. Statsadvokaten for Hordaland og Sogn og Fjordane opplyser i en pressemelding onsdag at sakene er henlagt. For den barnehageansatte begrunnes henleggelsen med bevisets stilling. For de to i ledelsen for Akasia Barnehage AS er henleggelsen begrunnet med at «intet straffbart forhold anses bevist».

Selskapet er ilagt en foretaksstraff på 750.000 kroner, og statsadvokaten har bedt politiet skrive ut forelegget.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier til Bergens Tidende at beslutningen om foretaksstraff har sammenheng med svikt i rutiner mens barnet sov i barnehagen.

– Blant annet med tanke på hyppigheten av tilsyn med barnet. Dette er en dypt tragisk sak som rammer flere, sier Sylta. Han viser også til svikt i innføring av rutiner hos de ansatte knyttet til sikring og festing av barn i vogn.