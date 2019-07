SV: – Barnehage har blitt butikk

Den private barnehagekjeden FUS-Barnehagene hadde et årsresultat på 143,7 millioner kroner i fjor. Til sammen har kjeden tjent 394 millioner kroner på tre år, skriver Finansavisen.

FUS-Barnehagene, Læringsverkstedet, Norlandia og Kidsa Barnehager utgjør landets største barnehagekonsern. Totalt tjente de 283,5 millioner kroner etter skatt i 2018.

Tallene får SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås til å reagere. Hun sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Barnehagene har blitt butikk. Penger som går til å bygge formuer for noen få, heller enn velferd for de mange, burde bli stoppet, sier Fagerås til NTB.

– Får like mye i tilskudd

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen, er uenig i Fagerås sin tolkning av tallene. Hun poengterer at mange private barnehager ikke nødvendigvis tar ut profitt fra overskuddet.

– At en barnehage har rundt 4 prosent overskudd på slutten av året, kan være en viktig buffer dersom det plutselig skjer noe uforutsett året etter, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Hun legger til at de offentlige tilskuddsmidlene er like for private og kommunale barnehager.

– Private barnehager får ikke en krone mer i tilskudd enn de offentlige. Vi stiller nå krav til antall pedagoger og antall ansatte. 95 prosent av private barnehager har vanlige tariffavtaler om lønn og pensjon. SV velger å sette 140.000 barnehageplasser i spill. Høyre velger å stille krav til kvalitet.

– Overskuddet er ikke private midler

Med 200 barnehager hadde FUS-kjeden et årsresultat på 720.000 kroner per barnehage i fjor. Dette utgjør omtrent fire prosent av omsetningen.

– Overskuddet er ikke våre private midler, men resultatet til alle barnehagene vi driver. Ofte kommer ikke dette tydelig fram i mediene, sier administrerende direktør Eli Sævareid i Trygge Barnehager og FUS-Barnehagene til Finansavisen.

Hun understreker at de lønnsomme barnehagene finansierer de som er mindre lønnsomme gjennom morselskapet til konsernet.

Ønsker nasjonalt økonomisk tilsyn

Tybring-Gjedde sier Høyre ønsker et nasjonalt økonomisk tilsyn og et tydeligere regelverk for å sikre en mangfoldig barnehagesektor i fremtiden. Hun mener også det bør være mulig for private barnehageeiere å tjene penger dersom de følger strenge krav til kvalitet.

Regjeringen har foreslått endringer i barnehageloven for å gjøre det enklere å føre tilsyn med barnehagenes bruk av offentlige tilskudd. Dette mener Fagerås er en god utvikling.

– Det er bra at regjeringen, etter press fra SV, har sett at dagens regelverk er for dårlig og har foreslått endringer. Dessverre går de ikke langt nok, når de ikke stopper muligheten for å ta ut profitt, sier Fagerås.