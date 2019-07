Krever nesten 700.000 kr i erstatning fra Frøya

Saken ble først omtalt av Hitra-Frøya.

Kraftselskapet krever å få dekket sakskostnader tilknyttet kommunens byggestopp, påfølgende behandling hos Fylkesmannen og omgjøringsbegjæringen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De 693.000 kronene er fordelt på 478.800 til klageprosessen og 214.200 i forbindelse med omgjøringsbegjæringen.

– Frøya kommunes behandling av denne saken har vært klanderverdig. Til tross for at kommunen aldri har utfordret gyldigheten av konsesjonsvedtaket, har den forsøkt å stanse utbyggingen av vindkraftverket ved bruk av sin planmyndighet, skriver advokatfirmaet Thommesen AS i klagebrevet på vegne av Trønderenergi.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) i Frøya hadde ikke sett kravet da Hitra-Frøya tok kontakt, og ønsket ikke å kommentere det nærmere.

Forrige uke sa Trøndenergi at de vurderte søksmål mot enkeltpersoner etter at vindkraftmotstandere har arrangert gjentatte demonstrasjoner mot utbyggingen.

Blant annet har nærgående demonstranter i byggeområdet gjort at arbeidet har blitt forsinket flere ganger, ifølge energifirmaet.

Tidligere denne måneden tok personer seg inn i området der vindturbinene blir bygget. Ifølge NRK virket det som at målet var å dekke overvåkingskameraene med søppelsekker. Det skal den siste tiden ha vært flere slike episoder, som har blitt anmeldt.

