Ap i sorg etter at Malvik-ordfører døde

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre beskriver Aune som en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og sine medmennesker. Malvik-ordføreren gjennom de siste fire årene stilte til gjenvalg som ordfører i kommunen ved valget til høsten.

– Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter, skriver Støre i et Facebook-innlegg.

Han skriver videre at familien og en stor vennekrets over hele landet har lidd et stort tap, og at partiet er i dyp sorg.

Ap stopper valgkampen

Lederen i Trøndelag Arbeiderparti, Per Olav Hopsø, lover at den avdøde Ingrid Aunes arbeid skal videreføres.

– Ingrid har vært en av våre fremste folkevalgte som har gjort en fantastisk jobb for kommunen sin og for Arbeiderpartiet. Mange er i dag preget av en god venns brå bortgang, heter det i en pressemelding fra fylkespartiet.

Partiet nedtoner sin valgkamp i Trøndelag til over helgen. Arbeiderpartiet sentralt tar pause fra all valgkamp torsdag, skriver Dagbladet.

Det var klokka 1.43 natt til torsdag at nødetatene fikk melding om båtulykken av et vitne. Båten Aune og Eivind Olav Kjellbotn Evensen satt i, hadde kjørt opp på et skjær i fjorden utenfor Namsos.

De to ble først betegnet som alvorlig skadd. Kjellbotn Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens Aune døde av skadene senere torsdag. De to var kjærester.

Les også: Ordfører døde i båtulykke

– Ualminnelig

Aunes tidligere sjef og Ap-profil Espen Barth Eide sier til Dagbladet at det var et stort sjokk da han fikk dødsbudskapet. Aune var Barth Eides politiske rådgiver da han var statsråd i Forsvarsdepartementet og senere i Utenriksdepartementet.

– Ingrid var et ualminnelig menneske, fantastisk varm og omsorgsfull og et politisk talent av dimensjoner. Hun var både en støttespiller og en inspirasjonskilde, med et register som gikk over alle nivåer, sier Barth Eide.

NATO-sjef Jens Stoltenberg skriver i et innlegg på sin Facebook-side at ulykken er ufattelig og trist, og at vi har mistet et stort politisk talent.

– Ingrid ga seg aldri når hun kjempet for det hun trodde på. Hun gjorde det som ordfører i Malvik da hun kjempet mot ufrivillig deltid, og hun gjorde det som politisk rådgiver i Utenriks- og Forsvarsdepartementet da hun kjempet for en mer solidarisk og trygg verden, skriver Stoltenberg.

(©NTB)