Ap stuper i storbyene

Rita Ottervik (Ap) har vært ordfører i Trondheim i 16 år, og går for fire nye. Ap fikk et lite løft før sommerferien, men falt tungt igjen på Respons’ måling for Adresseavisen, VG og NRK rett før helga.

Fra 41,5 prosent i 2015-valget, faller Ap 13,8 prosent på målingen, til 27,7 prosent. Det skjer etter en periode med mye intern strid i partiet, og uro i flertallskonstellasjonen.