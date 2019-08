Ap vil bruke LO og Fagforbundet mot Sp

I notatet, som Dagens Næringsliv har fått tak i, kommer det fram at partiet er bekymret for at Senterpartiet blir større i enkelte kommuner, og at de vil bytte til borgerlig side andre steder.

– Som et viktig ledd må derfor både LO og Fagforbundet utfordre Sp på hvor de vil samarbeide, kommer det fram av notatet som er utarbeidet for valgkampledelsen av Amund Vik, leder av Aps politiske avdeling, i juli.

– Velregissert spill

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad karakteriserer det hele som et «velregissert spill fra Ap og LO», og sier at Arbeiderpartiet «gir med den ene hånden og slår med den andre».

– Vi er åpen for et godt sakssamarbeid med Ap og har felles interesse av å få til et regjeringsskifte. Hvis det skal skje, må nok Ap endre strategi, bort fra det spillet som blir avslørt i dette notatet. Hvis de fortsetter slik, ødelegger Ap for seg selv. Det vil være synd, sier Arnstad til DN.

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Ap avviser at notatet innebærer en ny «strategi». Hun sier at det blant annet er skrevet på bakgrunn av bekymring for at Sp gir høyrepartiene makt og innflytelse mange steder.

Også Fagforbundets leder Mette Nord, som tidligere har advart mot Sps borgerlige samarbeid i enkelte kommuner, avviser at de «deltar i noe spill for å ramme» partiet.

