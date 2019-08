Brukte over 20.000 per innbygger på kultur

Mens innbyggerne i Selje i Sogn og Fjordane ble bevilget skarve 556 kulturkroner per innbygger i 2018, kunne innbyggerne i Bykle glede seg over 20.572 kroner brukt på kultur per inbygger. Til sammen brukte Kommune-Norge i gjennomsnitt fire prosent av de samlede netto driftsutgiftene sine på kultursektoren, noe som utgjør 12,9 milliarder kroner.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2018 var de gjennomsnittelige kommunale kulturutgiftene per innbygger på 2428 kroner, noe som er 131 kroner mer enn året før. I tillegg til de kommunale tilskuddene, bidrar også fylkeskommunene. I 2018 var fylkeskommunenes netto driftsutgifter 309 kroner per innbygger, en økning på 35 kroner sammenlignet med året før.