Budsjettkonferansen i gang: Dette er partienes kampsaker

– Jeg tror vi alle er enige om at vi skal være måteholdne i disse tider, sa Solberg da hun møtte pressen sammen med partilederne fra Frp, KrF og Venstre onsdag morgen.

De fire har nå tatt fatt på en to dager lang budsjettkonferanse der de siste detaljene i forslaget til statsbudsjett for 2020 skal avklares. Statsbudsjettet vil så bli lagt fram 7. oktober.

Mørke skyer

Bakteppet er en situasjon der pilene peker oppover for norsk økonomi. Den økonomiske veksten er høyere enn normalt, mens arbeidsløsheten er den laveste på ti år.

– Gode tall tikker inn jevnt og trutt, konstaterte Solberg.

Men mørke skyer truer i horisonten, og både handelskrig og en kaotisk brexit uten avtale kan føre til en brå slutt på godværsdagene. Det gjør det ekstra viktig å holde igjen, ifølge Solberg.

– I gode tider må vi passe på å bruke pengene enda litt mer gjerrig og holde godt igjen, slik at vi beholder handlingsrommet til å kunne gjøre noe hvis det blir vanskeligere tider.

Spent KrF

Dermed er bordet dekket for en forhandlingsrunde der det blir kamp til siste krone.

Samtidig er det første gang i Solbergs regjeringstid at forslaget til statsbudsjett vil bli utformet av en flertallsregjering med fire partier i redet.

Det skaper spesielt spenning i KrF, som er nykomlingen. KrFs politikere må nå belage seg på å bli målt på om de får like stort gjennomslag på innsiden av regjeringen som de fikk da de satt på vippen i Stortinget.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trekker fram økning i barnetrygden som den enkeltsaken det kanskje er viktigst for ham å få uttelling på.

I tillegg har KrF løftet fram fritidskort for ungdom som en viktig prioritet.

Krever klimaløsninger

Fritidskortet står også på Venstres ønskeliste, i tillegg til saker som gratis kjernetid i SFO. Men det aller viktigste er klima, fastholder partileder Trine Skei Grande.

– Hvis jeg skal si én ting, så er det at vi må ha et statsbudsjett som løfter fram de menneskeskapte klimaløsningene. Jeg tor det ligger mange klimaløsninger i Norge som kan utløse vekst, velferd og nye arbeidsplasser, sier Grande til NTB.

Venstres krav er blant annet mer penger til skogvern og til tilskuddsordninger som Enova.

Vil holde skattene nede

Solberg framhever for sin del kompetansereformen som en viktig prioritet og understreker hvor nødvendig der er å legge til rette for at Norge beholder konkurransekraften og arbeidsplassene, også når oljeinntektene går ned i framtida.

Samtidig er både Høyre og Frp opptatt av å holde skattenivået nede. Men de to partiene vokter seg for å love for mye, vel vitende om at regjeringen har dyre løfter å finansiere.

Bompengestriden over

Blant disse er bompengeenigheten som kom på plass i forrige uke etter en opprivende konflikt mellom de fire regjeringspartiene, da spesielt mellom Venstre og Frp.

Avtalen legger betydelige føringer for statsbudsjettet og anslås å koste rundt 2 milliarder kroner i året.

Statsministeren avviser likevel at det er dårlig stemning blant de fire partilederne etter all kranglingen.

– Jeg tror stemningen vår er ganske god, sa hun på pressekonferansen onsdag morgen.

– Vi er i stand til å håndtere at vi kan være politisk uenige om saker.

