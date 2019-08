Én av fire rådmenn spår driftsunderskudd

Av de rådmennene som spår røde tall for 2019, leverte nesten 75 prosent røde tall også i fjor. Én av kommunene som kan risikere å gå fra pluss til minus, er Skien. Grenland-kommunen kan skilte med solid og forholdsvis stabil driftsmargin de siste fire årene. Nå kan det synes som om det økonomiske bildet er i ferd med å endres.

– Det skal det sies at vi har jobbet litt mer med tallene etter at jeg svarte på den undersøkelsen. Jeg har rapportert til bystyret at det er håp om at vi kommer i balanse, presiserer rådmann Ole Magnus Stensrud.