En uke med full bompengestrid for regjeringen

Partilederne (f.v.) Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sammen på Clarion Tyholmen under Arendalsuka før bompengestriden begynte for alvor. Før forrige fredag lød beskjeden fra regjeringen at de var nære en bompengeavtale mellom partiene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix