Engasjerte ungdommer over hele landet klimastreiker

Skoleelever har klimastreik foran Stortinget i Oslo fredag. Lignende demonstrasjoner finner sted over hele landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skoleelever i klimastreik for miljøet utenfor Stortinget. Fantasien er stor når det gjelder å komme opp med slagord. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix