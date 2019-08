Flere politikere vil gi Ruter ansvar for lokaltogene

Ifølge Schytz har Ruter, som er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, over lang tid lykkes der jernbanen bare delvis har gjort det.

– Med Ruter ville jernbanetilbudet i hovedstadsregionen garantert bli bedre, ikke minst ved buss for tog. I sommer har det vært umulig for reisende å holde oversikt. De flyttes mellom Vys alternative tilbud og vanlig rutetrafikk og får ikke noe helhetlig tilbud, sier Schytz til Aftenposten. Hun er Venstres førstekandidat til Viken.

Schytz får støtte av fylkesordførerne i Akershus, Østfold og Buskerud. I tillegg stiller byrådsleder Raymond Johansen (Ap), samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Høyres byrådslederkandidat Erling Lae Solberg seg bak forslaget.

– Vi forholder oss til det regionreformen sier, nemlig at staten fortsatt skal ha ansvar for kjøp av persontransport med tog. Dette mener vi er den beste løsningen fordi det er viktig å se det totale togtilbudet, både fjerntog, godstog, regionale tog og lokaltog i sammenheng, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet som i dag styrer lokaltogtrafikken på vegne av Samferdselsdepartementet.

