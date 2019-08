FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet

Torsdag landet statsministeren i hjembyen Bergen for å kickstarte valgkampen. På vei inn mot sentrum måtte bussen hennes passere den delvis utskjelte bomringen, hvor bilister med en vanlig bensinbil må betale 45 kroner i rushtiden og 24 kroner ellers for å passere.

– Det er veldig synd å si det, men statsministeren kommer dessverre til byen mellom de 29 bomstasjonene. I gamle dager var det noe annet som karakteriserte byen, sier førstekandidat Trym Aafløy for Folkeaksjonen Nei til bompenger (FNB) i Bergen, byen som er kjent for å ligge mellom de sju fjell.

– Lei bompenger

På en rekke nylige målinger har FNB markert seg med en oppslutning på over 20 prosent i Bergen. Også i andre norske storbyer er de på markant frammarsj. Aafløy mener at de etablerte partiene – og statsministeren – har mistet kontakten med innbyggerne.

– Jeg tror ikke Erna Solberg forstår problemet. Det har noe med å ha skoen på for å vite hvor den trykker. Hvis du ikke lever i en økonomisk realitet hvor du alltid bruker opp lønnen hver måned, sier Aafløy.

Ikke overraskende har han kun én forklaring på hvorfor partiet hans stjeler velgere fra de etablerte partiene – og spesielt fra Frp:

– Folk er lei av bompengene. Punktum.

– Hvorfor?

– Fordi det tar så mye penger ut av lommeboken til den vanlige innbygger. Det er ikke disse rikspolitikerne i stand til å ta innover seg, sier Aafløy.

– Brannslukking

Rikspolitikerne i regjeringen har havnet i en skvis, hvor krefter i Frp forventer tiltak for å blidgjøre bompengemotstanderne, noe KrF og Venstre er lite villige til.

Aafløy tror ikke statsministeren makter å løse floken.

– De prøver å slukke litt branner ved å komme opp med noen hundre millioner her og fjerne en bomring der, men det monner jo ikke i det hele tatt, sier han.

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun vil lytte til folk og se på hvordan regjeringen kan bidra til at bompengebelastningen blir mindre.

– Samtidig må vi også se at alternativet hvis vi ikke skulle hatt bompenger, ville vært mindre utbygging av kollektivtrafikk i de store byene, sier hun.

Uenig

Statsministeren påpeker at regjeringen har økt den statlige finansieringen av nye store prosjekter til 50 prosent.

Hun er ikke enig i at hun ikke forstår problemet med bompengene.

– Jeg forstår at det kan være mye å betale for det. Så får vi et stort løft ved at vi får et bedre kollektivtilbud. Og alle de som reiser med bussen, betaler jo også. Det er ikke gratis med buss i Norge, påpeker hun.

Taus om forhandlinger

Solberg tror Høyre lokalt er rustet til å stille opp mot FNB, men vedgår at de ikke blir kvitt det relativt nye protestpartiet med det første.

– Jeg er sikker på at bompengepartiet blir representert i bystyret etter valget. De forsvinner ikke vekk fra den politiske dagsordenen. Men vi skal gjøre vår jobb de neste ukene for å snakke om de sakene som vi også mener er viktig

– Kommer det tiltak fra regjeringen rundt bompenger før valget, slik mange i Frp forventer?

– Vi har diskusjoner om dette. Jeg kommer ikke til å gi noe særlig nye kommentarer om hva vi gjør og hva vi tenker på. Det får komme når vi er ferdige.

