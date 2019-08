Utfordrer Søviknes – Frp kan miste sitt «utstillingsvindu»

– Vi er klare for å ta over, hvis det er vilje til en ny retning basert på åpenhet og samtaler. Vi ønsker en ny politisk kultur og et bredt flertall, der vi tåler hverandre og finner felles løsninger. Frp kan vi ikke støtte. Ellers åpner vi for å samarbeide med alle andre partier, også Høyre, dersom de ønsker en annen kurs.

Det sier MDGs ordførerkandidat Nils-Anders Nøttseter i Bjørnafjorden til Kommunal Rapport.