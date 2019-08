Høyre med nye tiltak for eldre som bor hjemme

Statsministeren er tilbake fra sommerferie og landet torsdag i hjembyen Bergen for å kickstarte valgkampen i strålende solskinn. Første stopp var en seniorlunsj i nabokommunen Fjell, hvor flere nye Høyre-løfter ble presentert.

– Det som flest eldre og pårørende sier til meg, er at de er bekymret for passivitet, inaktivitet, kjedsomhet og ikke minst ensomhet, sier statsministeren.

Hun påpeker at de fleste 80- og 90-åringer bor hjemme og ikke på sykehjem. For å gi disse mer trygghet og trivsel i hverdagen, foreslår Høyre å pålegge kommunene å gi:

Bedre transporttilbud til eldre. Gjerne i samarbeid med private, frivillige eller kollektivselskapene.

Mer demensvennlige byer og bygder, for eksempel gjennom at taxisjåfører, butikkpersonell og apotekansatte har noe kunnskap om demens.

Ordninger for å gi eldre hjelp til småoppdrag.

Mer bruk av velferdsteknologi.

I tillegg ønsker Høyre at eldre bør få bruke kommunens idretts- og kulturanlegg på dagtid minst én dag i uken, og partiet vil ha flere sosiale tilbud for eldre.

Det foreslås også at alle kommuner må etablere egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme, får bedre og mer koordinerte tjenester. Og at det tilbys forebyggende hjemmebesøk hvor man kan snakke om for eksempel brannsikkerhet, snublekanter og andre ting som kan bli et hinder for å bo hjemme.

De neste dagene skal statsministeren ut på en travel vestlandsturné hvor hun blant annet skal besøke Bergen, Florø, Førde og Ålesund.