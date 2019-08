Høyre vil tvinge Frp tilbake til forhandlingsbordet

I politisk kvarter hos NRK mandag fastslo Høyre-nestlederen gang på gang at samtalene fortsetter, mellom alle de fire partiene.

– Det er vårt ansvar å finne løsninger. De fire partiene må bli enige også i denne saken, sa kunnskapsministeren.

Sanner slo flere ganger fast at alle de fire partiene har et felles ansvar for regjeringsprosjektet.

– Ingen kan stille ultimatum i den type samtaler, sa han.

Søndag godkjente Fremskrittspartiets landsstyre en hittil ikke offentlig kjent skisse til løsning på bompengestriden. Venstre har imidlertid sagt nei til skissen.

– Nå har vi forhandlet ferdig, sa Jensen til NTB, og hevdet videre at Frp ikke har stilt noe ultimatum i saken.

Ser mot Solberg

Frp ser nå til statsminister Erna Solberg (H) for å finne en løsning på bompengefloken.

– Hvis Venstre ikke vil være med på dette, mener jeg det er opp til statsministeren å håndtere dette videre, sa Jensen.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen viste søndag kveld til at regjeringsplattformen er utgangspunkt for det arbeidet som skal gjøres.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Det må være flere partier som er en del av den felles enigheten, sa han på spørsmål fra NTB.

– Vi er innstilt på å snakke videre om dette, som om alle andre spørsmål, sa han.

Balanse

Hvor prosessen nå går videre, var mandag ikke klart.

– Vi har vært opptatt av å finne balansen mellom reduksjon av bilistenes bompengebetalinger og en økt satsing på kollektivtransport, og samtidig sørge for at nullvekstmålet opprettholdes, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NTB søndag kveld.

– Jeg vil ikke si noe om innhold eller saksbehandling nå. Men jeg kan si at regjeringen neste uke skal ha budsjettkonferanse. Og der skal det gjøres avklaringer i forhold til neste års statsbudsjett, sa hun.

Budsjettkonferansen går av stabelen 28.–29. august. Statsbudsjettet for 2020 legges fram 7. oktober.

Fakta om lekkasjer fra bompengeskissen * Skissen har en samlet ramme på over 21 milliarder kroner over ti år, ifølge NRK. * Av dette går 10 milliarder kroner til å øke statens finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent. I tillegg går 7 milliarder kroner til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter for at bomstasjonene kan tas bort tidligere enn planlagt. 4 milliarder kroner skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, skriver VG. * Pengene kommer i tillegg til tiltak som fra før ligger i regjeringserklæringen, som skattefradrag på bompenger, skriver VG. * Kilder i et regjeringsparti opplyser også til avisa at økningen i statlig finansiering av storbypakkene fordeles med 10 prosent i bompengereduksjoner og 10 prosent i økte kollektivinvesteringer. * Ifølge NRK skal alle partiene være enige om å øke den statlige andelen til satsing på kollektivtrafikk fra 50 til 70 prosent, noe som utgjør 10 milliarder kroner over like mange år. * Frp har godkjent skissen, men Venstre sier nei. Dermed er det ikke enighet mellom de fire regjeringspartiene om en avtale som kan avslutte bompengeprosessen.

Ramme på 21 milliarder

Solberg har ryggdekning i eget parti for å inngå en avtale.

– Vi har klarert at Høyre kan gå for en slik skisse hvis alle partiene er enige om det, sier hun.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville søndag kveld ikke si om partiet stiller seg bak skissen til bompengeløsning eller ikke.

Men etter det NTB forstår, skal ikke KrF ha store reservasjoner mot det som nå ligger på bordet.

Ifølge lekkasjer i VG og NRK har skissen en samlet ramme på over 21 milliarder kroner over ti år. Av dette går 10 milliarder kroner til å øke statens finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent og 7 milliarder til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter.

90.000 forhåndsstemmer

Et problem for de fire partiene er at de nå drar med seg bompengestriden inn i valgkampinnspurten.

Over 92.000 velgere har forhåndsstemt den første uka det var mulig, ifølge tall NRK har innhentet fra Valgdirektoratet.

Faren er at bompengesplittelsen nå overskygger alle andre tema for de fire regjeringspartiene.

– Det haster med en løsning, for forhåndsstemmingen er godt i gang, sa Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen til NTB før søndagens landsstyremøte.

(©NTB)