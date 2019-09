Snart i glass og ramme uten anger

Kommunal Rapport har sett på valgløfter og hjertesaker før valget i 2015. Vi har spurt et knippe ordførere om hvordan de har innfridd på temaer, løfter og enkeltsaker som ble flagget under forrige valgkamp.

– Befolkningsvekst var et viktig tema under forrige valg. Hva har vært dine viktigste bidrag for å stimulere og tilrettelegge for denne veksten?