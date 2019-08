Internt Frp-press om bompengeavklaring

– Vi må få en løsning snart, sier stortingsrepresentant og landsstyremedlem Roy Steffensen.

Han er urolig for at temaet skal bli totalt dominerende i valgkampen.

– Jeg var to dager på Blinkfestivalen i Sandnes, og alt folk var opptatt av, var bompenger og hva som skjer i forhandlinger. Det må vi få en avklaring på kjapt. Vi må ha svar når folk spør, sier Rogalands-politikeren til NTB.

Frisk kravliste

Frps landsstyre krevde 5. juni å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjelden, kutte kostnader i eksisterende bypakker, sa nei til veiprising og strengere krav til lokale bidrag når staten bidrar med penger til byområder.

Bakgrunnen for kravene var et kraftig oppsving på meningsmålingene for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 9. september.

Gjennom sommeren har det vært samtaler på flere nivåer i regjeringsapparatet, men ingenting er avklart, får NTB opplyst onsdag.

«Starten av august»

Lørdag sparker Frp-leder og finansminister Siv Jensen i gang valgkampen sammen med nestleder og Os-ordfører Terje Søviknes i nettopp Os, Frps fremste utstillingsvindu.

Jensen svarte følgende på VGs spørsmål 20. juli om tidsplanen for bompengeforhandlingene:

– Før valget, men helst så tidlig som mulig i august. Vi skal drive valgkamp, vi skal ut og reise: Vi kan ikke sitte i hemmelige forhandlinger altfor lenge.

Fylkesleder Johan Aas i Innlandet Frp sa mandag til NTB at det bør komme noen resultater i løpet av en drøy ukes tid, men understreker at partiledelsen må få arbeidsro, og at det ikke er satt noen tidsfrist.

– Vi Frp-ere er generelt utålmodige, sier han.

Lørdag kjører også Høyre i gang valgkampen i Oslo sentrum, og mandag samles politikerne til partilederdebatt på åpningsdagen av Arendalsuka.

Må ha landsstyremøte

En eventuell avklaring om bompenger mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre skal legges fram for Frps landsstyre. Men etter det NTB forstår, er det foreløpig ikke kalt inn til landsstyremøte i Frp.

Fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo Frp ga 5. juni, da kravene ble fremmet, klar beskjed om at det hastet å finne en løsning. Hun minner onsdag om at Jensen har varslet en løsning før valgkampen, som altså starter i helgen.

– Vi regner med at det kommer noe. Vi sitter stille i båten og venter. Det som er viktig, er at det kommer noe ut av denne prosessen, sier hun til NTB.

FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud sier han har full tiltro til at partiledelsen kommer fram til en god løsning «når det er mulig».

Flere forslag

Mye tyder imidlertid på at eventuelle større endringer i bompengepolitikken må tas i 2020-budsjettet. En kilde i regjeringsapparatet anser det som lite sannsynlig at det blir noen videre avklaring før regjeringens siste budsjettkonferanse 28.–29. august.

En løsning som fjerner bomstasjoner helt, eller kutter en bompengegjeld på flere titalls milliarder over natten ved bruk av oljepenger, slik Frps landsmøte har krevd, avvises av regjeringspartnerne.

Men regjeringen vil i henhold til Granavolden-plattformen innføre fradrag for bompengeutgifter, effektivisere bompengesektoren og redusere bompengeandelen i nye prosjekter.

Oslo Høyre har dessuten foreslått en tre timers bompause på ettermiddagene, hvor man bare betaler for én passering.

(©NTB)