Kokevarslet opprettholdes noen dager til på Askøy

Torsdag forrige uke viste en rutineprøve fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe, at vannet inneholdt E. coli-bakterier. Nye prøveresultater som ble klare mandag, viser at det ikke lenger er E. coli i vannet, men kommunen friskmelder ikke drikkevannet helt ennå, skriver Bergens Tidende.

Fredag ble det sendt ut kokevarsel til 5.450 innbyggere.

Kommunen har bestemt å opprettholde kokevarselet fordi vannprøvene skal testes for ytterligere to bakterietyper, og disse prøvesvarene er ikke klare før tirsdag.

Avdelingsleder for VA-etaten i Askøy kommune, Anton Bøe sier til avisen at de vurderer å vente med å oppheve kokevarselet uavhengig om tirsdagens prøvesvar er gode.

– Det er mulig at vi venter med å oppheve kokevarselet inntil vi får to runder til med prøver som viser at vannet er friskt. Da kan det tenkes at det blir kokevarsel et par dager til. Det bestemmes i løpet av tirsdag, sier Bøe til avisen.

Bassenget hvor det fredag ble påvist E. coli-bakterier, er et annet basseng enn det som var smittekilden da over 2.000 personer ble syke tidligere i sommer.

