Konflikt med grunneiere har ført til hyttestopp på Sjusjøen

- Kommunens syn på ,saken er at vi har å gjøre med en utbygging som en misligholdt fra grunneiernes side ved at de ikke har innbetalt oppgjør for avtalens første fase, sier rådmann Jørn Strand i Ringsaker kommune. Han mener at grunneierne skylder kommunen nærmere 63 millioner kroner etter første fase av den inngåtte avtalen.

Med sine 7198 fritidsboliger er Ringsaker landets hyttekommune nummer én. Trysil er nummer to på denne lista med 497 færre fritidsboliger. Et av de mest attraktive hytteområdene i Ringsaker ligger på Sjusjøen, og i sommer vedtok kommunen full byggestopp for hytter i dette området. Kommunen er nemlig i konflikt med tre grunneierlag om kostnadsfordelingen for vannforsyningen til Sjusjøen.