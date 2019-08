MDG-Lan takker nei til regjeringens bompengekutt

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, sier det er uaktuelt å kutte i bompengene i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Samferdselsminister Jon Georg Dale før Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompenger i juni. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg under lanseringen av byrådets nye klimastrategi som beskriver hva Oslo må gjøre for å tilpasse seg klimaendringene. Pressekonferansen ble holdt på trikken. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix