NHO-kåring: Best næringsklima i Oslo

Kommune-NM, som utføres i regi av NHO, dekker de fem temaområdene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Årets vinner, Oslo, har aldri før blitt rangert helt på topp. Sola har vunnet Kommune-NM flere ganger tidligere, men må i år nøye seg med 2. plass. Årets tredjeplass går til Bærum.

At Oslo rangeres øverst i år, skyldes ifølge NHO ikke at hovedstadskommunen skårer mye bedre på de ulike indikatorene enn tidligere. Det handler mer om at de argeste konkurrentene gjør det svakere. Ifølge NHO har «kommunene i Rogaland har gått mest tilbake de siste fem årene. Endringene gjenspeiler virkningene av oljeprisfallet, som har hatt negativ betydning for utviklingen spesielt på Vestlandet».