Ordfører døde i båtulykke

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken klokka 01.43 natt til torsdag. På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant de en båt et stykke opp på land.

De to ble først betegnet som alvorlig skadd. De ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til sykehuset Namsos. Kjellbotn Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset. Aune var hardt skadd.