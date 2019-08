Må låne penger for å betale tilbake eiendomsskatt

I juni konkluderte Høyesterett med at Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Om lag en måned senere foreslo byrådet å betale tilbake eiendomsskatten for 2017 også, ettersom 2016-vedtaket var ugyldig, og at satsen for 2017 dermed ikke kunne være like høy. I 2017 økte de skattesatsen fra 2 til 3 promille.

NRK skriver at summen Oslo kommune totalt må ut med, er 388 millioner kroner. 231 millioner gjelder eiendomsskatt betalt i 2016.

Tapper investeringsbudsjettet

250 av de 388 millionene som kommunen må betale tilbake, ble satt av allerede i 2018 i tilfelle Oslo ble dømt i retten. 138 millioner skal hentes inn ved å tappe investeringsbudsjett, skriver kanalen. Beløpet tas opp i lån for å hindre at investeringer innen for eksempel skole og kollektivtrafikk må vente.

– Tilbakebetalingen vil ikke ha noen konsekvenser for tjenestene til Oslo kommunes innbyggere, opplyser finansbyråd Robert Steen (Ap).

(©NTB)