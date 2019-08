Påla rådmannen å gi 21-åring tilbudet hun ønsker

Vedtaket ble gjort i ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag, to måneder etter at kommunestyret anmodet rådmannen om å revurdere tilbudet til den døve og utviklingshemmede kvinnen.

– Jeg er veldig fornøyd med at partipolitikken ble satt til side og at det ble et bredt flertall for det vedtaket som er det eneste riktige. Men det er beklagelig at vi var nødt til å gjøre et nytt vedtak for å få nødvendig oppfølging av tidigere vedtak, sier ordfører Astrid Hilde (Ap) til Kommunal Rapport.