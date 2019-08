Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund

Ifølge Sunnmørsposten kom eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) med nyheten under et besøk i Ålesund, Sula, Giske og Haram fredag.

– Dette vil bli Norges første nasjonale ombud som vil ha oppmerksomhet om eldres behov og som vil gi eldre en tydelig stemme som kan tale deres sak, sier Listhaug.

Enighet i regjeringsplattformen

Høyre, Frp og Venstre ville opprinnelig ha eldreombudet som en del av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, noe som ble nedfelt i regjeringsplattformen fra Jeløya i januar 2018.

I budsjettforliket for 2019 fikk imidlertid KrF gjennomslag for opprettelsen av et uavhengig eldreombud. I Granavolden-plattformen i 2019 ble det dermed bestemt at et slikt ombud skulle etableres etter modell av Barneombudet.

Under høringen ønsket Møre og Romsdal fylkeskommune at ombudets kontor skulle legges til Kristiansund.

På plass i 2020

Ombudet skal være på plass i 2020, skriver Sunnmørsposten. Ifølge NRK blir det først avklart i statsbudsjettet hvor mange ansatte ombudet får.

Sammen med eldreombudet vil regjeringen lokalisere Senter for et aldersvennlig Norge, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet får ansvar for senteret.

– I Ålesund er det tilgang på kompetanse og erfaring fra kommunal og statlig forvaltning og tjenester, fra næringsliv og utdanningssektoren. Det er et godt innovasjonsmiljø innen forskning og næringsliv, og de satser blant annet på å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi, sier statsråd Listhaug.

