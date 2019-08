Regjeringen foreslår samboergaranti på sykehjem

– For mange varer kjærligheten livet ut. Sykdom skal ikke skille ektepar som har bodd sammen hele livet. Derfor foreslår regjeringen at kommunene skal legge til rette for at personer som ønsker det, får bo sammen, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Samboergaranti vil være viktig for de eldre det gjelder, men det vil også være positivt for helse- og omsorgstjenesten, fremholder ministeren.

– Det kan være dramatisk å flytte fra hjem til sykehjem. På ett døgn forandres hele tilværelsen. Samboergaranti skal bidra til å gjøre denne overgangen enklere og skape større trygghet for eldre og de pårørende. Dette er å ta eldres situasjon på alvor, sier Listhaug.

I forslaget heter det at kommunene skal tilrettelegge tjenestetilbudet slik at man tar hensyn til par som ønsker å bo sammen. Høringsfristen er satt til 26 november.

