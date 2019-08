Regjeringen varsler innstramminger i vindkraftutbygging

Han lover en radikalt lavere utbyggingstakt enn det har vært til nå, ifølge Dagens Næringsliv.

Ved utgangen av andre kvartal i år var 21 vindkraftprosjekter under bygging i Norge, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prosjektenes samlede årsproduksjon tilsvarer 6–7 prosent av hele vannkraftproduksjonen.

Årsaken til den store utbyggingen er at tidsfristen for å komme inn under subsidiesystemet med elsertifikater nærmer seg, mener Freiberg.

Denne fristen er satt til 2021. Dermed er konsesjoner som er gitt over mange år, brått satt i arbeid.

Freiberg mener det er et behov for å se på konsesjonssystemet. I dag har en utbygger fem år på seg til å starte bygging etter at konsesjon er gitt.

Et sterkt politisk ønske om å få til vindkraft har imidlertid ført til en liberal holdning til å gi utsettelser, mener Freiberg.

– Vi ser nå at det skaper konflikter, og at utbyggerne til slutt bygger noe annet enn det en opprinnelig så for seg, sier han.

I dag er den total effekten og de ytre grensene av en vindpark regulert i konsesjonene, men det er ikke satt klare begrensninger for størrelsen på enkeltturbiner eller plasseringen av disse. Det vil Freiberg nå se på.

Ifølge han kan innstramninger trolig gjennomføres ved å skjerpe praksis, men det skal også vurderes å skrive om regelverket for bygging og idriftsettelse.

