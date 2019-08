Samlet venstreside i Oslo skyter ned MDGs bompenge-forslag

Lan Marie Berg, førstekandidat for MDG og samferdselsbyråd i Oslo, ønsker å takke nei til det nye bompenge-tilbudet fra regjeringen. I stedet vil hun ha en kraftig prisøkning i bomringen.

– Vi vil øke bompengene for å kutte i kollektivprisene. Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene som ikke er finansiert, sa Berg til Dagbladet i helgen.

Det er ikke de andre partiene på venstresiden i Oslo enig i. Listetoppene i de tre andre partiene på venstresiden avviser alle en prisøkning, melder Aftenposten.

Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV, gjør det klart overfor Aftenposten at en prisøkning i bomringen ikke er aktuelt for SV.

– Vi har sagt at det bompengenivået som er nå, er det utgangspunktet vi går til valg på, sier Borgen.

Heller ikke Eivor Evenrud, førstekandidat for Rødt, er interessert i noen prisøkning.

– Jeg er ikke enig med MDG, vi skal ikke skru opp bompengene kraftig, sier Evenrud.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser også MDGs løsning, men etterlyser klarhet i hva regjeringens tilbud faktisk innebærer.

– Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos, sier Johansen til NTB.

Bakteppet for diskusjonen er regjeringens bompengeforlik der staten tilbyr seg å øke finansieringen av de største kollektivprosjektene i bytte mot at halvparten av økningen brukes til å redusere bompengene.

