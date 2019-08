Lokale bompengeforhandlinger etter valget

De fire regjeringspartiene ble fredag kveld enige om en bompengeavtale. Avtalen er et forsøk på å kombinere Fremskrittspartiets krav om lavere bompengesatser og Venstres krav om at nullvekstmålet for biltrafikk i storbyområdene. Begge partier mener avtalen er en seier – både for bilistene og miljøet.

Hva avtalen betyr konkret for kommunene den angår er ennå uklart. Både i regjeringspartiene og lokalt blir den tolket ulikt.