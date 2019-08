Stavanger gjør det bra på klimatilpasning

Kartleggingen er gjennomført som en spørreundersøkelse, og den ble sendt ut til alle 422 norske kommuner våren 2019. 99 kommuner har svart på undersøkelsen.

Det er forsikringsselskapet If og klimaforskningssenteret Cicero som står bak den nye rapporten, som tirsdag skulle overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) under et arrangement på Arendalsuka.

– Det er en helt klar tendens i undersøkelsen at de kommunene som har vært utsatt for ekstremvær, er langt mer opptatt av dette arbeidet enn kommuner som så langt har vært forskånet fra dette, sier seniorforsker Marit Klemetsen hos Cicero i en pressemelding.

Undersøkelsen finner du her: Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?

Ta unna økt nedbør

Av rapporten kommer det fram at Stavanger kommune er best på ulike klimatilpasningstiltak som kan gjelde alt fra vann og avløp, til byggeforskrifter og tiltak for å ta unna økt nedbør.

Nedre Eiker er best blant kommunene med mellom 20.000 og 50.000 innbyggere. Blant de mellomstore er Nord-Odal best, mens Sirdal er best blant de små.

Marit Klemetsen peker på at de små kommunene, som gjennomgående ligger bak de store i sitt klimatilpasningsarbeid, bør søke hjelp og informasjon fra sentrale myndigheter.

– Men også ressurser må tilføres for å gjøre dem bedre i stand til å trygge lokalsamfunnene, sier seniorrådgiveren, som også oppfordrer til økt samarbeid kommunene imellom.

Mange har hatt ekstremvær

I undersøkelsen oppgir sju av ti kommuner at de har opplevd ekstreme værhendelser i løpet av de siste ti årene. 70 prosent av disse har blitt rammet av økt nedbør.

Tidligere i august opplyste Meteorologisk institutt at de venter flere episoder med kraftig styrtregn og økte temperaturer i framtida. De regner med at vi kan vente en økning i kraftig styrtregn på cirka 40 prosent fram mot slutten av dette århundret.

Her er tabellen over kommunene som får best resultat i undersøkelen. Maks oppnåelig poengsum er 33 poeng. 99 av 422 kommuner har svart på undersøkelsen.

Plassering Kommune Fylke Poengsum 1 Stavanger Rogaland 31 2 Nedre Eiker Buskerud 28 2 Bærum Akershus 28 3 Kristiansand Vest-Agder 25,5 3 Arendal Aust-Agder 25,5 4 Larvik Vestfold 25 4 Nord-Odal Hedmark 25 5 Våler Østfold 24 6 Sirdal Vest-Agder 23,5 7 Søndre Land Oppland 23 7 Porsgrunn Telemark 23 8 Oslo Oslo 22,5 9 Trondheim Trøndelag 22 10 Farsund Vest-Agder 21,5 11 Hamar Hedmark 20 12 Risør Aust-Agder 19,5 12 Asker Akershus 19,5 12 Stange Hedmark 19,5 12 Klæbu Trøndelag 19,5 13 Bergen Hordaland 19 13 Gol Buskerud 19 14 Fauske Nordland 18 15 Voss Hordaland 17,5 15 Gausdal Oppland 17,5 15 Fjell Hordaland 17,5

