Støre gir Ap ledertrøya i kommunenes klimakamp

Støre gjorde klima til et hovedpoeng da han talte til AUFs sommerleir på Utøya fredag.

– Vi skal ha byluft som vi ikke blir sjuke av og klimavennlige lokalsamfunn, sa Støre.

– Ingen skal kødde med bylufta eller bygdelufta i Norge, fortsatte han.

Støre skryter av Oslo og Bergen, som har kuttet utslippene med henholdsvis 16 og 11 prosent fra 2015 til 2017. Han pekte også på Aurskog-Høland som har kuttet 20 prosent.

– Det viser at en ordfører fra Arbeiderpartiet tar bylufta, klimaet og lokalmiljøet i en kommune på alvor, sier Støre.

– Kutter 50 prosent mer

Kommuner med en ordfører fra Ap har kuttet utslippene 50 prosent mer enn der Høyre har hatt ordføreren, ifølge Støre.

Han viser til utslippstall fra Miljødirektoratet for kommunene. Partiet har gått gjennom tallene og kommet fram til at kommuner der Arbeiderpartiet har ordføreren eller byrådslederen har kuttet 50 prosent mer i utslippene per innbygger enn der Høyre sitter på postene.

Ifølge tallene partiet presenterte for mediene fredag, kuttet Ap-styrte kommuner 0,18 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger i perioden 2015–2017. I Høyre-styrte kommuner var kuttet 0,12 tonn CO2-ekvivalenter.

Ser man bort fra landets ti største kommuner har Ap-styrte kommuner kuttet mer enn dobbelt så mye som Høyre-styrte kommuner per innbygger, ifølge partiet.

– Klima hører hjemme i lokalvalg

Partiet medgir imidlertid at også noen Ap-styrte kommuner har økt sine utslipp og viser til at Tromsø har økt utslippene med 20 prosent.

– Klimakrisen er den største utfordringen i vår tid, og den hører hjemme i et lokalvalg, fordi det er i kommunene vi lever livene våre. Nå merker vi klimaendringene i hverdagen, for hvert ras som går og for hver hetebølge. Vi er den første generasjonen som får merke klimaendringene, og vi er den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Min ambisjon er derfor at dette valget skal være det første lokalvalget der klima og lokalmiljø er en av de aller viktigste sakene, sier Støre i en pressemelding.

(©NTB)