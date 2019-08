SV vil tvinge Ap mot venstre i storbyer

– I Bergen og Trondheim har Ap valgt å samarbeide med sentrum, istedenfor til venstre. Vi vil bruke vår vekst til å tvinge Ap til å samarbeide mot venstre, slik vi har gjort i Oslo, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det vil vi gjøre ved å stille tydelige krav til samarbeid og gå i opposisjon om vi ikke får innfridd disse. Vi skal sette en stopper for vassen sentrumspolitikk der det er mulig, fremholder han.

Valgkamp-startskudd

SV sparket torsdag i gang sin nasjonale valgkamp med et pressetreff på Kulturhuset i Oslo.

– Det må være et tankekors for Ap i Bergen at de kan få innfridd løfter om gratis SFO og skolemat dersom de hadde samarbeidet med SV, konstaterer Lysbakken.

Han varslet at SVs valgkamp vil handle om klimakrisen og kamp mot økende ulikhet i makt og rikdom og la fram totalt ti tiltak på disse områdene.

I klimapolitikken går SV til valg på at alle kommuner skal ha en klimaplan og et klimabudsjett, slik Oslo har. Partiet vil også stille strengere klimakrav til offentlige innkjøp i kommunene.

Bedret oppslutning

På velferdsområdet sier SV ja til profittfri velferd og nei til kommersialisering. Mer heltid og økt bemanning i eldreomsorg og barnehager er andre kampsaker for partiet.

Med 8,8 prosent på en fersk meningsmåling fikk SV sin høyeste oppslutning siden april 2010. Samtidig har partiet satt rekord i antall medlemmer med 16.000.

