Tapte utbyggingssak mot Entra – anker dommen

I dommen, som ble avsagt i Oslo tingrett før sommeren, ble utbyggingsavtalene mellom eiendomsselskapet Entra og Oslo kommune kjent ugyldige. Stridens kjerne, i saken som er reist av Entra, er det prinsipielle spørsmålet om hvilke krav som med rimelighet kan stilles til utbyggere. Og begrunnelsen for disse.

I forbindelse med byggingen av nytt juridisk fakultet på Tullinløkka i Oslo sentrum, krevde kommunen at Entra skulle stå for oppgradering av trikkeskinner og bygging av ny sykkelvei i nærområder, men ikke i direkte fysisk tilknytning til Tullinkvartalet. Dette som et premiss for igangsettingstillatelse. Kravene falt åpenbart ikke i god jord hos Entra.