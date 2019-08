UNICEF Norge: Hemnes best på barn

– All kommunepolitikk skal være i tråd med FNs barnekonvensjon. Slik sikrer vi barnevennlige kommuner hvor barna våre vokser opp og utvikler seg på best mulig måte. Ingen av oss skal godta at det er såpass store forskjeller i et land som Norge, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, i en pressemelding.

UNICEF Norge utarbeider på årlig basis en analyse der organisasjonen ser på hvor mye hver enkelt kommune bruker per barn, samt i hvilken grad de leverer de tjenestene barn har krav på. I rapporten poengteres det at målet ikke er å henge ut enkeltkommuner, men “starte en debatt om forskjellene i tilbudet som gis barna våre”.