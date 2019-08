Varaordføreren beskriver noen hektiske døgn. Han satt hjemme da han fikk beskjeden om rasene i Jølster i Sogn og Fjordane tirsdag. Siden ordføreren var på Østlandet, var det Sandal som trådte til i hjemkommunen.

Innbyggerne i områdene som ble rammet av ras, var uten strøm, mobildekning og internett.

– En krevende situasjon ble dermed enda vanskeligere, sier Sandal.

Mange urolige pårørende som ikke fikk tak i sine nærmeste, ringte kommunen.

– Flere hadde snakket med sine mens mobilnettet ennå fungerte og fått høre at de sto innesperret mellom to ras, eller at de var i rasområdet, sier Sandal.

Han beskriver situasjonen som uoversiktlig, og henvendelsene fortsatte utover natten.

– Det som har skapt mest trykk hos oss, er henvendelsene fra pårørende, sier han.

For dårlig batterikapasitet

Sandal mener denne situasjonen viser at mobilnettet er for sårbart. Batteriene på basestasjonene, som er nødløsningen dersom strømmen kuttes, har for dårlig kapasitet, sier han.

Til sammen fem basestasjoner fra Telenor er nede i området. Ingen av dem er truffet av rasene, men en fiberkabel som går inn til basestasjonene, er blitt ødelagt.

Sandal mener mobilinfrastrukturen må sikres bedre mot slike hendelser.

– Når strømmen er borte over tid, er det for dårlig batterikapasitet på basestasjonene. Disse kunne hatt lengre levetid, sånn at vi kunne hatt mobilsamband, sier han.

Mann antatt omkommet

For å hjelpe engstelige pårørende, lagde hjelpemannskaper på Vassenden en liste over alle som kom til evakueringssenteret der.

– Det ble vanskelig å få overlevert listen siden vi var uten nett, men til slutt fikk vi lest den opp over nødnettet, sier Sandal.

Listen ble sjekket mot navnene som pårørende hadde oppgitt til kommunen og politiet. Onsdag morgen sto de igjen med 30 personer det ikke var gjort rede for, og politiet jobbet hele dagen med å få kontakt med disse personene. Onsdag kveld var alle gjort rede for.

En mann i 50-årene er antatt omkommet. Mannen har tilknytning til Jølster.

– Dette setter sitt preg på hele bygda. De materielle skadene kan repareres, men når det er snakk om menneskeliv, blir det ekstra tungt. Det er veldig trasig, sier Sandal.