Varsel om byggestans på Sjusjøen førte til eksplosjon av søknader

– De siste årene har vi i gjennomsnitt hatt 195 tilknytninger av hytter i året, men etter at vi varslet om tilknytningsstopp i sommer mottok vi rundt 200 søknader på noen dager, sier rådmann Jørn Strand i Ringsaker kommune.

Ringsaker kommune og grunneierne på Sjusjøen er ikke enige om kostnadsfordelingene for et nytt vannverk på Mesna, og denne konflikten førte til at kommunen i juli innførte tilknytningsstopp på Sjusjøen. Ifølge kommunen er det 4000 eksisterende fritidsboliger på Sjusjøen, og rundt 1000 av disse fortsatt ikke tilknyttet vann- og avløpsnettet. I tillegg har man en utbyggingsreserve i området på over 1000 hytter. Da kommunen varslet om at finansierings-konflikten ville føre til en tilknytningsstopp, var det mange som snudde seg rundt for å sikre progresjon i sine byggeprosjekter. Den store mengden søknader om tilknytning førte deretter til at kommunen endret på forutsetningen for tilknytningsstoppen.