Bergen har lengst sykehjemskø

Totalt 1.352 personer i 181 kommuner var 15. april i år oppført på venteliste til langtidsplass på sykehjem. Det betyr at de hadde fått et vedtak om at de oppfyller kriteriene, men at de ennå ikke hadde fått tildelt en plass.

Av dem som sto på venteliste hadde 823 personer – vel 60 prosent – en korttidsplass på sykehjem i påvente av langtidsplass.