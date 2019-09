Alta-ordfører: – Mine tanker går til familie og venner

* Ved 17-tiden lørdag 31. august styrtet et helikopter ved fjellet Skoddevarre, sørvest for Alta sentrum. Helikopteret drev med sightseeing for gjester på festivalen Høstsprell.

* Det var seks personer om bord. Ved 18.30-tiden opplyste Hovedredningssentralen at fire personer var bekreftet omkommet, mens én skadd person ble fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge og én person ikke var gjort rede for.

* Ved 20.40-tiden ble den savnede personen funnet omkommet i helikopteret. Personen som ble fløyet til sykehus, døde av skadene.

* I tillegg til piloten, som var svensk statsborger, var det fem unge personer i 20-årene fra Alta om bord i ulykkeshelikopteret.

* Helikopteret var av typen Airbus H125, tidligere kjent som AS350. IfølgeNordlys ble det levert i juni i år. Dette er det mest brukte helikopteret i innlandsvirksomhet i Norge.

* Helikoptertypen ble lansert i 1975. Det er bygget over 3.500 av dem, ifølge Wikipedia.

* Helikopteret ble leid og operert av Helitrans, men var eid av selskapet Skjolden Cruisekai AS.